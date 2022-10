Il dilemma di Biden di fronte all’escalation  di Mosca | mandare o no i missili Atacms?

Un paradosso: le cose vanno bene per gli ucraini e gli Stati Uniti si trovano in imbarazzo. Le vittorie sul campo dell'Ucraina mettono pressione su Joe, chiamato a decidere come meglio sostenere Kiev in un guerra contro la Russia che sta entrando in un nuova fase e si avvia verso un inverno freddo. Le domande più pressanti alle quali la Casa ...Martedì 4 ottobree la vice presidente Kamala Harris si sono sentiti a lungo per telefono con ... fino a che punto si può spingere la controffensiva ucraina È unche l'Amministrazione ...Fino ad ora, l’amministrazione Usa aveva eluso la richiesta di Kiev. Ma lo scatto di Putin, che ha ripreso i bombardamenti sull’intero territorio ucraino, potrebbe cambiare lo scenario ...Dietro all’attacco contro il ponte in Crimea ci sono i servizi segreti ucraini, secondo una fonte anonima di Kiev citata dal New York Times, ma la Casa Bianca non sfrutta l’occasione per richiamare al ...