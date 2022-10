(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quest’oggi si è scritto un nuovo piccolo pezzo di storia dele del PGAalloChildern’s. Al termine di una lunga lotta durata quattro giri e 72 buche a trionfare è stato il sudcoreano Tom Kim. La carta d’identità recita: “21 giugno 2002” e nella casella delle vittorie in carriera sul torneo maggiore c’è scritto da oggi il numero 2. L’ultimo giocatore ad aver vinto due tornei in così tenera età è stato Tiger Woods, che ci mise però 20 tornei per riuscirci, mentre questo è solo il 18esimo di Kim. Ovviamente è prestissimo per sbilanciarci in qualsiasi tipo di previsione o comparazione che sarebbe fuori luogo, ma il talento di questo giocatore è cristallino ed ormai sotto gli occhi di tutti. La seconda vittoria in poco più di due mesi lo porta inoltre alla posizione numero 15 ...

OA Sport

Il percorso del TPC at Summerlin è un par - 71 di 7.243 yards. Fu aperto trent'anni fa, su disegno di Bobby Weed ed è proprio qui che, 26 anni fa, Tiger Woods conquistava la sua prima vittoria sulTour. Come molti dei tracciati della città di Las Vegas, appare come un'imponente oasi verde nel mezzo del deserto e dei canyon.Giovane Europa Ilvive un periodo complicato per l'arrivo della Liv, una nuova Superlega finanziata con i soldi dell'Arabia Saudita che ha strappato aed European Tour alcuni dei migliori ... Golf, PGA Tour: è nata una stella! Tom Kim batte Patrick Cantlay e fa suo lo Shriners Children's Open 2022 Luke Donald e Zac Johnson con signore in udienza privata in Vaticano da Papa Francesco. "Un giorno indimenticabile per tutti noi" dice Donald.Pronostici Shriners Open 2022 per il PGA Tour ma vediamo anche consigli e FREE PICK su DP World Tour (Open di Spagna) e LIV Golf Bangkok.