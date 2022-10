Esplorare Amsterdam ad occhi chiusi | “ficcandoci il naso”

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Chi volesse, oggi può farlo senza neppure vederla. Da alcune settimane, infatti, la città può essere scoperta attraverso il. City Sniffer è un tour olfattivo nella storia della città olandese, articolato in sei tappe, ognuna rappresentativa di un odore del passato, come il fetore dei canali in estate, il profumo dei tigli, l’aroma del rosmarino, il profumo dello zibetto (la ghiandola di un animale, ndr) usato nelle fragranze di un tempo, e una ricostruzione del cosiddetto “pomo d’ambra”, una sfera profumata di spezie usata per proteggere dalle malattie durante la peste. L’iniziativa fa parte di un progetto triennale finanziato con 2,8 milioni di euro e denominato Odeuropa, che mira a far rivivere l’odore dell’Europa tra il secolo XVI al XX. «L’odore è una parte fondamentale della nostra vita quotidiana, ...