Corea del Nord | test missilistici «simulano attacco nucleare» Kim Jong-un | «Siamo pronti»

Non solo: in continuità con l'agenda Trump, il presidente americano ha proposto "Chip 4", un'alleanza con Taiwan, Giappone eSud per coprire (e garantire) l'intera catena di ...Specie paesi come laNord per cui l'arsenale atomico ha importanza apicale'. "Giù le tue sporche zampe", minacce a Zelensky e drone kamikaze: chi entra in guerraIn visita alla fiera anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio Presenti oltre 240 espositori da 20 Paesi con le ultime novità tecnologiche per il soccorso Il “REAS 2022” ...Kiev sprofonda di nuovo nella paura, missili russi su parchi e passaggi pedonali: morti e feriti Quello che è risuonato lunedì mattina a Kiev è stato il più lungo allarme aereo dall'inizio della guerr ...