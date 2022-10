Collegi uninominali | il 3 | 7% ha espresso un voto per il solo candidato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il dato più alto, 7,1%, è in Trentino Alto Adige Come quasi tutti sanno il nostro sistema elettorale è misto. Con lo stessosi eleggono, con il proporzionale con sbarramento, deputati da liste bloccate e altri vincitori di singoli. Sono questi ultimi che hanno attirato l’attenzione di molti analisti e osservatori, tra cui quelli di Cise-Luiss. Ci si è chiesti, come si faceva con il Mattarellum, quanto la scelta di unpiuttosto che un altro potesse influire sul. Non sappiamo con esattezza se effettivamente questa abbia spostato la scelta degli elettori, ma vi è un elemento che può dare degli indizi, è ilalnei...

Particolarmente complessi i calcoli e l'assegnazione dei seggi relativi alle pluricandidature , cioè ai candidati che si sono presentati sia neisia in quelli proporzionali. L'...Entrò in parlamento grazie aidel nord in cui era ancora egemone. Ma la fiacca elettorale della Lega di Salvini si evince considerando un dato che ne rileva il peso specifico nel ...VIAGGIO FRA I CACICCHI DEM/3 La rossa Emilia, anche se il rosso da queste parti è sempre più sbiadito o forse non c’è quasi più, come d’altronde nel resto ...“Collegio uninominale U01 – Camera dei Deputati decisamente favorevole al centro desta, ma grazie per l’impegno prfuso e l’attaccamento della compagna al Psi ...