Entilocali-online

Kiev: "Putindi costringere Lukashenko a entrare in guerra" In mattinata da Kiev, prima delle ... Al contrario, Lukashenko avrebbe sempre cercato diuna diretta partecipazione alle azioni ...La ragazza, alla guida di una minicar sulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, perun gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ... Cerca di evitare gatto con sua minicar, ferita 17enne: morto fratello 15enne (Adnkronos) – Ad Adrano, nel catanese, un ragazzo di 15 anni è morto e la sorella di 17 è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la Sp 122. La ragazza, alla guida di un ...Sui muri delle case in cerca di fessure dove poter trovare riparo, ma anche sul bucato steso al sole e su vetri e finestre. In alcune zone della provincia (e non solo) si sta registrando nelle ultime ...