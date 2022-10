Betis Siviglia vs Roma | pronostico e possibili formazioni

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giovedì 13 ottobre alle ore 18.45 allo stadio Benito Villamarín disi affrontanovs. Partita valevole la quarta giornata del gruppo C della Uefa Europa League.vs: da dove iniziamoI ragazzi di Pellegrini volano in vetta al gruppo C della Uefa Europa League con 9 punti a punteggio pieno. Una squadra decisamente compatta e fisica, rapida nelle ripartenze che può far male sulla trequarti. In campionato vengono dal pari a reti bianche esterno contro il Valladolid. Nell’ultimo match in Europa vincono all’Olimpico in rimonta dopo il temporaneo svantaggio messo a segno dagli undici metri da Paulo Dybala. Pareggia Rodriguez dalla distanza. All’88’ il gol decisivo di ...

Voce Giallo Rossa

Evidente il riferimento di Vaciago all'intervista nel post match di Roma -, in cui Dybala ha specificato che Allegri è stato uno degli allenatori che lo ha aiutato nella crescita come ...L'esterno olandese, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni, che hanno sostenuto una seduta pomeridiana in vista della sfida di Europa League contro il. Con ... Dove vedere Real Betis-Roma in diretta TV e in streaming Il comunicato ufficiale fuga ogni dubbio: il difensore salterà la sfida con la Roma. La nota del club che fornisce ulteriori dettagli sulle sue condizioni.L’ecografia fatta a Trigoria (anche se la Roma non conferma) ha evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Ma solo dopo la risonanza magnetica si saprà per quanto tempo Dy ...