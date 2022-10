Babylon Berlin | la data di uscita della quarta stagione della serie Sky Original

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Svelata ladidi4: torna l'apprezzatissimo period drama Skyambientato nellao a cavallo fra gli Anni '20 e '30., la più rappresentativa delle produzioni televisive tedesche, diventata in breve un caso mondiale ottenendo il favorecritica e l'apprezzamento degli spettatori sin dalla prima, ha unadiufficiale: dall'11 ottobre ladello show sarà visionabile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tratto dal romanzo di Volker Kutscher "La morte non fa rumore", questo period drama è ambientato in Germania tra la fine degli anni '20 ...