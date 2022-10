Auto finisce nel canale | due donne morte | una grave

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Duesonoe un'altra è rimastamente ferita in un incidente stradale avvenuto in serata nel territorio di Serra San Quirico (Ancona). Illeso un uomo che viaggiava con loro su una ...

L'è stata trascinata per circa 60 metri nel canale, prima di fermarsi, impigliata nella vegetazione. Sono morte, forse annegate, la conducente e la passeggera del sedile anteriore, una di Jesi, ...... ma le ricerche non si fermano Killer dei poliziotti assolto, la Procura di Trieste annuncia battaglia Scontro tra duea Udine, uomoal pronto soccorso Condividi l'articoloDue donne sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in serata nel territorio di Serra San Quirico (Ancona). (ANSA) ...Il dramma nel tardo pomeriggio a Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Una vettura con 4 donne a bordo, tutte colleghe di lavoro, è uscita di strada finendo dentro al canale. Tragico incidente st ...