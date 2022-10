VIDEO Cremonese-Napoli 1-2 | highlights | gol e sintesi I partenopei dilagano nel finale

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Vittoria solo apparentemente facile per ilnella nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. La formazione partenopea, attuale leader della classifica, passa sul campo della, ma è solo nell’ultimo quarto d’ora che si concretizza l’1-4. Al 26?, su calcio di rigore, è Politano a far sì che i campani vadano in vantaggio. Tutto previsto, anzi no: dopo due minuti della ripresa è Dessers a regalare ai grigiorossi la parità, la qual cosa crea scenari abbastanza clamorosi in virtù del posizionamento in classifica delle due squadre. Calcio, Serie A: ilcala il Poker! Con lafinisce 1-4, guida la classifica Il, però, si riprende in tempo utile e, durante un importante vortice di sostituzioni, trova in Simeone l’uomo che riesce a riportare la situazione ...