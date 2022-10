Sorteggio Italia | Mancini punzecchia Southgate | l’ha detto sull’Inghilterra

(Di domenica 9 ottobre 2022) Alle ore 12.00 di questa mattina, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione al prossimo campionato europeo che si svolgerà nell’estate del 2024. L’, testa di serie del gruppo C, dovrà affrontare: Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Non è tardato ad arrivare il commento del Ct azzurro Roberto. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport – “Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Conci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d’accordo”.Infine un commento sulla Macedonia del Nord – “Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a ...

