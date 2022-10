Il Notiziario

... domenica 9 ottobre alle 10.30 da piazza Aldo Moro a(nell'hinterland milanese) prenderà il via la seconda edizione di "for life", una 5 km non competitiva organizzata da C6 Siloku, la ...La camminata in rosa: le donne invitate ad indossare una parrucca. L'iniziativafor life che si terrà domenica aper la prevenzione al tumore al seno. La camminata in rosa Si terrà domenica 9 ottobre la secondafor Life, camminata solidale non competitiva ... Senago, Walk for life anche sotto la pioggia | VIDEO Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno a Senago domenica 9 ottobre alle ore 10.30 si terrà la Walk for life.Una camminata solidale all’insegna della gioia, della speranza e della resilienza per sostenere le donne che stanno lottando contro il cancro “mettendoci la testa”: domenica 9 ottobre alle 10.30 da pi ...