Sarebbe meglio se | la sentenza del signore della tv sulla Toffanin

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maurizio Costanzo dalla parte di Silvia. Il giornalista ha risposto a una telespettatrice che ha rimproverato la collega. "Spesso il sabato e la domenica lo seguo, mi piace guardare le interviste agli ospiti, sempre famosissimi, che siedono nel suo salotto televisivo. Devo riconoscere che la conduttrice ha uno stile molto pacato, però mi chiedo se non, ogni tanto che si mostrasse un po' più frizzante, sullo stile di Mara Venier", ha osservato la signora scrivendo al settimanale Nuovo. Ed ecco che ha stretto giro è arrivata la replica di Costanzo, che tra le altre cose cura la rubrica in questione. "È sempre stata molto pacata nel suo modo di condurre. E così funziona bene", ha tuonato. Ma non è tutto perché il giornalista si è lasciato andare anche a un'altra riflessione. In sostanza si tratta di un ...

Proiezioni di borsa

...stati promossi insieme a Reggio Emilia (che aveva vinto il campionato) e da quel momento...alcuni giocatori importanti (su tutti Eimantas Bendzius) ma adesso deve capire come gestire al...Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri relazione al capolinea Ecco cosasuccesso Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sarebbero in già in crisi, a pochi mesi dall'...e vogliamo vivere il... Perché sarebbe meglio presentare domanda reddito di cittadinanza entro il 2022 Andiamo alla scoperta di Svartalfheim, il regno degli elfi oscuri e dei nani nel quale ci avventureremo in God of War Ragnarok.. Dopo aver esplorato le origini di Midgard, torniamo ad approfondire i ...Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sarebbe in crisi, secondo un'indiscrezione, il motivo sembrerebbe riguardare l'ex nuotatore ...