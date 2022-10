Rubano il manubrio della carrozzina a un 13enne disabile | la mamma in lacrime lancia un appello su Fb | ' Aiutatemi a ritrovarlo'

La Nuova Venezia

... insieme superiamo tutto', ha detto il 13enne a sua mamma, in evidente difficoltà, perché ilcon motore elettrico è collegato alla carrozzina di suo figlio, permettendogli di muoversi in ...La denuncia alle autorità poi l'appello della madre su Facebook: 'Per lui il dispositivo è ... Mestre, rubano il manubrio con motore dalla carrozzina del ragazzo disabile Rubato il manubrio con motore elettrico che serviva a far muovere la carrozzina di suo figlio Nicolò,13 anni, disabile. Il ladro, al momento ignoto, non si è fermato ..."Non ti preoccupare mamma, insieme superiamo tutto", è il 13enne Nicoló a consolare sua madre Silvia Pistolato, in lacrime, dopo la scoperta del furto del manubrio con motore elettrico collegato alla ...