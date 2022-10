Roma-Lecce | le formazioni ufficiali | out Spinazzola e Abraham | dal 1' Belotti e Vina Esordio per Umtiti | c'è Zaniolo

- Dopo il ko casalingo contro il Betis incassato in Europa League lasi rituffa sul campionato dove cercherà di dare continuità all'ultimo successo conquistato a ...di Serie A sarà ildi ...Dopo aver vinto la prima trasferta in assoluto contro lain Serie A (3 - 2 il 20 aprile 1986), ilnon ha trovato il successo in nessuna delle successive 15 (2N, 13P). Lapotrebbe ...Riproposti in blocco difesa ed attacco, cambiano le due mezzali di centrocampo. Tra i locali c’è Gyomber per Fazio. ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski Pellegrini, Crista ...Roma in campo questa sera contro il Lecce, alle ore 20:45 per la 9.a giornata di Serie A. Mourinho potrebbe cambiare qualcosa tra difesa ed attacco, col dubbio sulla presenza di ...