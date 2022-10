Papa Francesco | Oggi come ieri minaccia nucleare | impariamo dalla Storia

Leggi su agi

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - "A proposito dell'inizio del Concilio, 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerrache proprio allorava il mondo. Perché non imparare? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica". Cosìprima della recita dell'Angelus. "C'è una migrazione in questo momento in Europa soprattutto che ci fa soffrire tanto e ci fa aprire il cuore: è la migrazione degli ucraini che fuggonoguerra. Non dimentichiamola martoriata Ucraina". È l'appello di, in un passaggio a braccio, durante l'omelia della messa presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro, con il rito della canonizzazione dei Beati ...