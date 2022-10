Mancini ct Italia | “Raspadori ha qualità e gioca partite importanti | migliora per forza”

...Roberto" Con l'Inghilterra sarà la più bella, se continua così per noi andrà anche bene. Ci può stare", aggiunge il coach azzurro. Che ritrova quella Macedonia del Nord che negò all'i ...Il sorteggio valido per le qualificazioni agli Europei 2024 pone l'nel girone C, insieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta; ...Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024. Il ct ha parlato anche di Raspadori ...Sono stati sorteggiati oggi a Francoforte i 10 gironi di qualificazione agli Europei del 2024. Urna malevola per l'Italia testa di serie, che è stata sorteggiata nel gruppo C con Inghilterra… Leggi ...