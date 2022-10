Luna Piena In Ariete | un rituale per il rilascio e maggiore energia

Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre Ariete I bisogni e le fantasie romantiche segneranno questa, che intensificherà l'amore e indicherà anche ...Scorpione l'oroscopo settimanale annuncia che con ladel 9, avremo ben quattro pianeti in Bilancia, il segno che ti precede sulla ruota dello Zodiaco. Il pensiero è meglio dell'azione. ...Sfrutta l’energia di questa Luna Piena In Ariete con un Rituale di Rilascio, semplice ma d’effetto. Ecco, ciò che ti serve e come devi fare!Nel primo plenilunio di ottobre la Luna assumerà una sfumatura rossastra: in passato segnalava l’inizio del periodo di caccia prima dell’inverno ...