LIVE Superbike | GP Portogallo 2022 in DIRETTA | Bautista ad un passo dal successo | Razgatl?o?lu resta secondo

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Razgatl?o?lu si arrende allo spagnolo che ora deve solo amministrare il vantaggio. Rinaldiin quarta piazza su Lowes, Locatelli e Redding. -2 Due giri alla fine,allunga ancora e si avvicina ad un nuovo! -3ancora! Nove decimi su Razgatl?o?lu che attualmente si colloca in seconda posizione. -4al comando, Razgatl?o?lu non sembra riuscire ad attaccare l’iberico. -5aperta la lotta per la vittoria conche mantiene la leadership su Razgatl?o?lu e Rea. Rinaldi e Lowes inseguono nell’ordine. -6 Prove di volata per il campione del mondo che ora torna alposto su. Il #1 ...

Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), il turco Toprak Razgatlolu (Yamaha) ed il britannico Jonathan Rea sono attesi per un nuovo interessantissimo duello di una battaglia unica che molto probabilmente ...... Piloti schierati in griglia di partenza a Portimao, Razgatlioglu punta al tris prima di involarsi verso l'America meridionale. Ultima sfida del weekend sul tracciato portoghese: in pole c'è Toprak con Bautista al fianco e Rea a completare la prima fila, mentre Lowes apre la seconda con Rinaldi ...