SPORTFACE.IT

Evelinaha rilasciato un'intervista, parlando di Allegri e del momento vissuto dai bianconeri Evelinaha rilasciato un'intervista, parlando di Allegri e del momento vissuto dai bianconeri. Le sue dichiarazioni: NEL CDA NON SI E' PARLATO DI ...Non ha scelto l'annata giusta Evelinaper accettare l'offerta della Rai di fare l'opinionista a 90esimo minuto. Da grande tifosa dellasi trova costretta a commentare scivoloni e figuracce inattese. Intervistata da Il ... Juventus, Christillin: "I bianconeri non possono più aspettare" Christillin sulla Juve: «Dopo 20' c'è stata la resa totale. Le colpe...». Le sue dichiarazioni negli studi Rai ...La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, la manager torinese membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa - nonché ...