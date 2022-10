(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "I numeri delle vittime deglisul, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici. Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano alle istituzioni, ai datori di, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi diposti sicuri, in cui sia rispettata la dignità della persona". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente dell'Anmil Onlus, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime deglisul. "Lo sviluppo di ...

... oltre agli interventi del Presidente della Repubblica, Sergio, e del Ministro dell'... I numeri purtroppo li conosciamo: sono più di 400 mila le denunce die le malattia ...A Grugliasco il presidente della Repubblica,, che ha scelto l'Istituto Superiore 'Curie - Vittorini' per la cerimonia di inaugurazione ... 34mila gli, +48%. 569 le morti su lavoro in ... **Infortuni: Mattarella, non rischiare vita per lavoro, incidenti inaccettabili’** Non c’è motivo di dubitare che Roma tradisca la propria Magna Charta, non rispetti i diritti civili o abbandoni la sua tradizione europeista. Non succederà. Del resto, abbiamo degli organi costituzion ...Silvi. Domenica 9 ottobre Silvi ospiterà la 72esima Giornata Nazionale ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro, alla quale hanno concesso l’Altro Patronato il Presidente della Repubblica e la ...