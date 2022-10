Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022) La sinistra scende in piazza contro un governo che ancora non c'è, attaccando Giorgia Meloni che non ha però ricevuto l'incarico di formare l'esecutivo dal presidente Sergio Mattarella. La leader di Fratelli d'Italia è sbottata su Facebook per le proteste degli ultimi giorni, successive al risultato delle elezioni.