Firenze | giovane accoltellato a morte e altro ferito gravemente in via delle Gore

(Di domenica 9 ottobre 2022) Unè stato trovato morto la scorsa notte a, in via, non lontano dall'ospedale di Careggi. A terra anche unragazzo,in modo grave L'articolo proviene daPost.

Adnkronos

Ferito in modo grave anche un altro ...Unè stato trovato morto la scorsa notte a, in via delle Gore, non lontano dall'ospedale di Careggi. A terra anche un altro ragazzo, ferito in modo grave. I due, che da quanto si apprende ... Firenze, giovane ucciso a coltellate: un altro ferito gravemente Un giovane di 30 anni è stato trovato senza vita all'interno di un parcheggio, con lui un altro uomo gravemente ferito è stato ricoverato a Careggi FIRENZE — Terrore nella notte a Firenze dove due ...(Adnkronos) – Un giovane è stato trovato morto la scorsa notte a Firenze, in via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi. A terra anche un altro ragazzo, ferito in modo grave. I due, che da q ...