Da Bolzano – Delusione a fine gara | tifosi rifiutano la maglia di Schiattarella

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un altro pareggio, un altro weekend senza i tre punti in tasca. Il Benevento di Fabio Cannavaro esce dall’ottavo turno con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play out e l’umore deinon è certo dei migliori. Erano circa duecento sui gradoni del settore ospiti, allo stadio Druso di. Si sono fatti notare con i loro colori e uno striscione ironico (“Da Sud a Tirol… è un attimo”), subito beccato dalle telecamere. Hanno incitato la squadra dall’inizio alla, si sono illusi per il vantaggio firmato da Pastina nel primo tempo ma sono stati gelati nel finale, quando Zaro ha approfittato della mancata copertura di Masciangelo per battere un incolpevole Paleari. Al fischio finale dell’arbitro Meraviglia non sono però mancati i musi lunghi tra coloro che avevano ...