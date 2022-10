Cremonese-Napoli 1-4 | azzurri soli al primo posto

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilvince 4-1 sul campo dellanella gara valida per la nona giornata della Serie A 2022-2023 ed è solo alin classifica. Gliallenati da Spalletti salgono a 23 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sull’Atalanta, che pareggia 2-2 in casa dell’Udinese. La, ferma a 3 punti, condivide l’ultimoin graduatoria con la Sampdoria. LA PARTITA – Ilparte col piede sull’acceleratore e sfiora il gol dopo appena 100 secondi. Rahmani parte palla al piede e divora metà campo, entra nell’area dellae calcia di destro: incrocio dei pali. I padroni di casa pareggiano il conto dei legni al 10?: Zanimacchia prova da ottima posizione sugli sviluppi di un corner, palo ...

Quinta vittoria di fila delin campionato: gli azzurri confermano il loro momento eccellente piegando per 4 - 1 laallo Zini. Uno dei protagonisti del match, Giovanni Simeone , autore della rete decisiva, ha ...CLASSIFICA SERIE A:23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, ... Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5,3, Sampdoria 3.*...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alle 18 si sono sfidate Cremonese e Napoli, con la vittoria dei partenopei per 4-1. Il primo gol è stato messo a segno da Matteo Politano su calcio di rigore. Nel post partita arrivano le ...