Biden celebra l’Italia nel Columbus day. Con due novità significative

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nelre ilDay, giorno dedicato agli immigrati italiani d’America, e che quest’anno cade il 10 ottobre, la Casa Bianca ha dichiarato comesia “oggi un vitale alleato Nato”, e come la collaborazione tra i due Paesi sia “essenziale” nell’affrontare le sfide globali, incluso il “sostegno all’Ucraina” nella difesa della sua libertà e democrazia” Questo è un passaggio nuovo nel tradizionale messaggio presidenziale che viene rilasciato alla vigilia delDay, la festa degli italiani d’America in concomitanza con la ricorrenza dell’arrivo di Cristoforo Colombo nell’allora Nuovo Mondo, il 12 ottobre del 1492. Rispetto a quello firmato dallo stesso Joel’anno scorso manca il riferimento al destino dei nativi americani, che in seguito furono vittime di persecuzione dopo lo ...

