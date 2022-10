Barcellona | Laporta sbotta | 'Arbitraggio con l'Inter vergognoso | l'ho denunciato alla Uefa'

: "Abbiamo provato a parlare per la riduzione degli stipendi, ma i calciatori non hanno voluto". Le parole del presidente delJoanha parlato della situazione legata alla riduzione degli stipendi del calciatore. Ecco le parole del presidente del: "Abbiamo provato a parlare con molti giocatori ...... "Mi fa ridere quando i club statali dicono che questa è una cosa da squadre ricche" 2021 archivio Image Sport / Calcio // Joan/ foto Imago/Image Sport Nessun passo indietro ...Joan Laporta è tornato su Inter-Barcellona, nel corso del suo intervento all'assemblea dei soci del club catalano: "L'arbitraggio che abbiamo avuto a Milano è stato vergognoso - le parole del ...Laporta: «Abbiamo provato a parlare per la riduzione degli stipendi, ma i calciatori non hanno voluto». Le parole del presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato della situazione legata alla ...