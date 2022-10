Ballando con le Stelle 17 Vs Tu si que vales | ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti

(Di domenica 9 ottobre 2022)sabato 8 ottobre 2022: chi halatra lapuntata dicon lee Tu si quein onda su Canale 5?tutti i dati auditel pubblicati da DavideMaggio: Nella serata di ieri, sabato 8 ottobre 2022, su Rai1 l’esordio dicon le, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha conquistato 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share (Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.09, sigla il 20.7% con 3.686.000 spettatori; qui i dati del debutto della passata edizione). Su Canale 5 Tú Sí Que, in onda dalle 21.23 alle 24.58, ha raccolto davanti al video 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 775.000 spettatori ...

Nuova stagione dile stelle, nuova sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Chi l'ha spuntata Alla fine Tu si que vales è riuscito a mantenere il primato per un pugno di utenti in più. Il talent di ...Caos e baraonda ale Stelle . Verrebbe da dire 'scene da Grande Fratello Vip '. La prima puntata della nuova stagione del talent show di Rai Uno è cominciataun fattaccio. Non un episodio di polemica ...Prima attesa puntata di Ballando con le Stelle 2022 con la prima storica coppia dichiaratamente gay in pista, formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il nuotatore ha parlato per la prima volta in ...Scintille a «Ballando con le stelle». Iva Zanicchi ha insultato Selvaggia Lucarelli in diretta tv su Rai1, pensando di non essere sentita, ma il video è diventato virale sui social. Al termine dell’es ...