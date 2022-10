Ballando con le Stelle 17 | prima puntata | Selvaggia Lucarelli commossa dopo la performance di Lorenzo Biagiarelli | poi Iva Zanicchi la insulta senza accorgersi che il microfono era aperto

(Di domenica 9 ottobre 2022)con le17 ha finalmente avuto inizio e laè stata una vera e propria esplosione. Ricordiamo innanzitutto che quest’anno troviamo diversi professionisti nuovi di zecca,il forfait di vari maestri di ballo ed il cambio ruolo di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. La giuria invece è rimasta immutata,ad eccezione di Roberta Bruzzone che non affiancherà più Alberto Matano. Ballerina per una notte Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi. Laha dunque avuto inizio con Rosanna Banfi e Simone Casula, con un charleston subito stroncato da: “Per me è un disastro, sembrava che dovesse accadere qualcosa che non è mai accaduto”. La risposta di Rosanna è stata piccata: “Non è ...

A quel punto l'insulto dell'Aquila di Ligonchio Scintille tra Zanicchi e Lucarelli a "le stelle". L'Aquila di Ligonchio ha insultato la giornalista e opinionista in diretta tv su Rai1, ...... Alfredo e il post il giorno prima di morire per la sua Rossella: "Sei la mia Regina" di Alessia Arcolaci Gabriel Garko: "Perché ale stelle non danzoun uomo" di Emanuele BigiBallando con le stelle 2022 ha un grande problema: dura troppo e si parla troppo. Bisogna tagliare e dare più spazio al ballo e meno alle chiacchiere Tagliare, tagliare, tagliare. Non c’è altro da ...Ieri, durante la prima puntata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha avuto parole molto pesanti per Rossella Erra: “Raccomandata” Ieri, sabato 8 ottobre, è andata in onda la prima puntata ...