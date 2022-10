Ascolti TV | Sabato 8 ottobre 2022 Ballando con le Stelle parte da 3 | 47 mln e il 24 3% Tutti in Pista 3 | 6 mln – 20 7% | Tú Sí Que Vales risponde con 3 | 6 mln e il 25 9%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Rudy Zerbi e Maria De Filippi Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio dicon le, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha conquistato 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share (in, in onda dalle 20.42 alle 21.09, sigla il 20.7% con 3.686.000 spettatori; qui i dati del debutto della passata edizione). Su Canale 5 Tú Sí Que, in onda dalle 21.23 alle 24.58, ha raccolto davanti al video 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 775.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Bigfoot Junior hanno intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 1492 ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Unknown – Senza Identità totalizza un ...