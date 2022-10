Ancora Scamacca! Il West Ham batte anche il Fulham. Leeds sconfitto in casa del Palace

Gianlucacolpisce. E il West Ham continua a vincere. C'è la firma dell'azzurro sul 3 - 1 interno al Fulham della squadra di David Moyes, sempre più innamorato del suo centravanti italiano. Un ...Il ct della Nazionale in occasione del sorteggio del girone di Euro 2024 parla dei giovani talenti ...In West Ham-Fulham Scamacca ancora in gol ed ecco il video: pallonetto delizioso, splendida rete messa a segno dall'attaccante italiano ...Ha 23 anni, può ancora crescere tanto' Ha 23 anni, è alla prima esperienza in Premier League, ma sta segnando e questo gli dà fiducia. Ha solo 23 anni, ovviamente spostarsi dall’Italia alla Premier Le ...