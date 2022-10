Papa Francesco telefona a don Patriciello | Ti sono vicino e prego per te

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Pronto,“. Arriva all’improvviso da un numero sconosciuto lata del Pontefice a don Maurizio, parroco di Caivano in provincia di Napoli, da sempre impegnato nella lotta alle mafie nelle cosiddette Terre dei Fuochi, l’area tra Napoli e Caserta che la camorra ha fatto diventare una discarica a cielo aperto. “Lata è durata pochi minuti – racconta a Vatican News lo stesso don Maurizio – e lui mi ha detto di conoscere la situazione in cui lavoriamo”, “dei problemi che abbiamo con la camorra”. “Ha detto che mi stavae pregava per me e ha chiesto anche preghiere per lui”. “E’ stata veramente una sorpresa anche perché non si è fatto preannunciare da nessuno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.