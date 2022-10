“O si cambia o si affonda” | il limbo è dietro l’angolo per l’Avellino

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – O si, o sirimedia la quarta sconfitta stagionale contro il Crotone. Una prestazione, forse definirla tale è oro, senz’anima. Nessun pericolo, nessuna trama di gioco. Insomma il nulla cosmico. Le belle parole di Roberto Taurino in conferenza stampa sono volate al vento. Ultimamente come sempre. L’ennesima prestazione incolore di una squadra allo sbando. Il. Le parole del presidente Angelo Antonio D’Agostino cozzano con la realtà. Basti pensare che fanno meglio delanche le neopromosse, senza nulla togliere loro. Servere, senza senza e senza ma. Inutile rincorrere speranza o parole vane. Ora si rischia, tanto. Al termine della gara dello ...

