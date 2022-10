Nadal | lo Slam più bello | è nato il piccolo Rafael

La Gazzetta dello Sport

Lo scorso 21 agosto la moglie di Nadal fu costretta al ricovero in ospedale, e le poche notizie che riuscivano a passare la spessa cortina di riservatezza eretta dal tennista e dai suoi famigliari ...Il primogenito del 22 volte campione Slam è nato quest'oggi, sabato 8 ottobre, a Palma Di Maiorca. Avrà anche il cognome della madre, come è d'uso in Spagna E' nato Rafael Nadal Perelló, figlio del campione spagnolo e di sua moglie ...