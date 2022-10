L’Equipe | “Anguissa colpo clamoroso Complimenti al Napoli Lo voleva Maldini”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Secondon Francia rimpiangono Franke, nello stesso tempo, fanno ialper l’affare. Frank Zambo, basta il nome per far saltare di felicità i tifosi del. Il centrocampista del Camerun ha conquistato tutti a suon di prestazioni e gol. Oggiè annoverato tra i migliori nel suo ruolo in Europa. Il centrocampista quest’anno si sta davvero imponendo all’attenzione generale, oltre ad aver trovato pure la vena del goleador con le due reti segnate al Torino. Come rivela l’autorevole quotidiano: “In Francia rimpiangono Franke, nello stesso tempo, fanno ialper averlo strappato a una folta concorrenza”. Il ...