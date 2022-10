Lega Pro | via a fase sperimentale dei nuovi orari delle partite

Il Direttivo dellaha affrontato la grave situazione legata alla crisi energetica. Le ripercussioni economico - finanziarie sui club sono pesanti, sicuramente per la gestione degli stadi, ma ancor di più per i ...' Provate a giocare in casa la domenica alle 12.30 ': è la proposta del direttivo dellaai club contro il caro energia. 'Il Consiglio Direttivo della- si legge in una nota - ha affrontato la grave situazione determinatasi con la crisi energetica, all'indomani dell'...PORDENONE - Ben 12 giovani ramarri sono stati convocati per i primi stage stagionali delle Rappresentative di Lega Pro, raduni in programma da martedì a giovedì della prossima settimana allo stadio Os ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...