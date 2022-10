Lecce | Baroni | «Partita meravigliosa | che tutti vogliono giocare»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le parole del tecnico del, Marco, in conferenza stampa in vista dellacontro la Roma all’Olimpico Marcoha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. SFIDA CON LA ROMA – «Sarà una, di quella chevorrebbero. Affrontiamo una squadra fortissima, loro poi sono feriti dal ko contro il Betis in Europa League. Ma noi ci teniamo a fare bella figura, servirà attenzione e determinazione». PARI CON LA CREMONESE – «Abbiamo tirato poco, siamo stati sempre imprecisi nell’ultimo passaggio. Dobbiamo crescere, loro sono stati molto bravi a bloccare i nostri punti di forza. Siamo mancati dal punto di vista della qualità, ...

Commenta per primo Così il tecnico delMarconella conferenza stampa di vigilia in vista della trasferta in casa della Roma: 'Sarà una partita meravigliosa, di quella che tutti vorrebbero giocare. Affrontiamo una squadra ...Marcoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match- Roma, valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023: ' Sarà una partita meravigliosa in un palcoscenico straordinario : ...Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Lecce-Roma, valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023.Se è vero che tutte le strade portano a Roma, i sostenitori del Lecce sembrano aver sposato in pieno questo detto della cultura popolare italiana.