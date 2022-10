Latina | 14enne abusata sessualmente a scuola dal bidello | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022). Palpeggiamenti nei confronti di una ragazzina che, all’epoca dei fatti, aveva solamente 14 anni: un’accusa pesante che pendeva da tempo si di unoperativo all’interno di unamedia di. Ora l’uomo, al culmine delle indagini, è finito direttamente agli arresti domiciliari. Il caso choc in unadiUn caso choc per lain cui l’uomo lavorava da tempo, il reato per il quale dovrà trattenersi a casa è di violenza sessuale aggravata. L’ordinanza è stata eseguita nella mattinata di ieri venerdì 7 ottobre, quando i carabinieri si sono presentati direttamente nelladove l’indagato lavorava e lo hanno portato via. Leggi anche: Macabra scoperta a: auto in un fosso, al suo interno il ...