Juventus | Nedved si sbilancia | che paragone per Vlahovic

(Di sabato 8 ottobre 2022) Parole di buon auspicio. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Milan-, il vicepresidente dei bianconeri Pavel, si è concesso qualche domanda riguardante la Vecchia Signora, impegnata questa sera in un vero e proprio “big match” del massimo campionato italiano. Il pallone d’oro 2003 ha dapprima espresso le sue sensazioni sull’imminente partita con i rossoneri, andando poi ad omaggiare il n.9 della Juve, Dusan, auspicando che il serbo classe 2000, possa un giorno diventare come l’attaccante svedese di proprietà del diavolo, il fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic: “Nel calcio il tempo non c’è, soprattutto quando parti male come successo a noi. Dobbiamo recuperare punti, la partita è più importante per noi che per il Milan visto il ritardo in classifica. Leao è un giocatore determinante, che come ha ...

17:33 Prima di Milan - Juve ha parlatoa Dazn: "Vera Juve ora Nel calcio il tempo non c'è, ... 17:15 Insulti al bus della Juve L'arrivo del pullman dellaè stato accolto con fischi e ...Il calcio italiano non dà tempo a nessuno, Pavello sa e lo conferma a Dazn prima di Milan - Juve: 'E' sempre così, specialmente per una ... Il vicepresidente dellateme Leao: 'E' un ...Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della super sfida di San Siro contro il Milan: "Adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo recuperare punti, ...Il vicepresidente della Juve: "A San Siro più importante per noi che per il Milan, ma la squadra che avevamo in mente non si è ancora vista..." ...