In rete Elly Schlein sembra convincere di più di Stefano Bonaccini

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI - Nel Partito democratico è iniziata la dolorosa e difficile analisi post elettorale per riprogettare il futuro e ripensare l'identità politica. I risultati non hanno rispettato le previsioni di alcuni sondaggi che restituivano percentuali vicinissime a quelle di Fratelli d'Italia, e invece il PD ha ottenuto appena il 19% dei voti, poco al di sopra del 18,7% delle elezioni del 2018. Una percentuale leggermente maggiore, quindi, ma con un'affluenza più bassa e una perdita di circa 800mila voti. Il peggior risultato della sua storia. Una sconfitta elettorale e politica, non essendo riuscito a rimettere insieme le forze con le quali ha collaborato ininterrottamente negli ultimi tre anni della legislatura. Enrico Letta ha esposto la relazione finale in qualità di segretario uscente, durante la lunga riunione al Nazareno ha proposto un congresso costituente da concludere entro metà ...

AGI - Agenzia Italia

