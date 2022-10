I convocati della Salernitana | Fazio c’è ma è giudicato “indisponibile”

Leggi su anteprima24

Salerno – Al termineseduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista deiper la gara in programma domani trae Hellas Verona. Nell'elenco figura anche il difensore argentino Federico, ma il tecnico in conferenza stampa ha precisato che non scenderà in campo. PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc,, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.