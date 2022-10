“Esonero immediato” | mandano via Allegri dopo Milan-Juventus

A giocare contro il Palermo oggi è la Ternana: Cristiano Lucarelli l'lo aveva rischiato lo ...fa mancando la fuga giusta e dunque per Pippo Inzaghi si tratta di andare a caccia di...... sconfigge i sardi in crisi nera e con Di Francesco sull'orlo dell'. Un 1 - 0 un po' ... pareggiodi Ariaudo al 13' e rete fondamentale in chiave salvezza di Jankovic su punizione al 76'...Non è partita nel migliore dei modi l'avventura in Turchia con il Fatih Karagumruk per Andrea Pirlo. Il Maestro dopo le ...Sfida decisiva per il futuro di Simone Inzaghi quella di stasera contro il Barcellona. Scelto già il traghettatore: doppio sì ...