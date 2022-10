Crosetto umilia la sinistra con una frase | le proteste senza precedenti

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Guidose la prende con la Cgil e con tutti quei rappresentanti dellascesi in piazza a Roma che hanno usato parole critiche nei confronti del futuro governo di centrodestra. “Stanno scendendo in piazza, per la prima volta nella storia, contro un Governo che ancora non esiste” scrive l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia sul proprio profilo Twitter, difendendo la coalizione di centrodestra dagli assalti preventivi. Proprio sulla protesta della Cgil erano sorte delle polemiche per un post social pubblicato da Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia che ha voluto fare chiarezza tramite una nota: “Si precisa che non c'è alcuna relazione tra il post pubblicato questa mattina su Facebook da Giorgia Meloni e la manifestazione della Cgil di oggi a Roma, che a quanto risulta non è stata organizzata per protestare contro ...