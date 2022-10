Sonia Bruganelli | il veleno ha funzionato | “Mi hanno sfruttato!” | saltano i nervi | piange tutta la notte VIDEO

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’opinionistaasfalta in diretta la presunta love-story: scatta la reazione nella. Con il suo infallibile fiuto per le controversie e bagarre televisive, Alfonso Signorini non ha esitato a proporre un rinnovo di contratto all’opinionista. La biondissima e mordace moglie di Paolo Bonolis si rivela spesso e volentieri un autentico valore aggiunto al programma, e ha la capacità di stroncare anche i concorrenti più convinti e coriacei. Come se non bastasse lo scandalo Bellavia e la squalifica di Ginevra Lamborghini, che ha distrutto l’ipotesi di un flirt con Antonino Spinalbese a favore di telecamere,ha minato i presupposti per l’unica altra potenziale storia nel reality. Durante il corso dell’ultimo ...