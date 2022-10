Prezzo gas | von der Leyen | “Proposte concrete nelle prossime settimane”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea presenterà “” per contenere i rialzi dei prezzi del gas naturale”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, al termine del Consiglio Europeo informale a Praga. Nel vertice, spiega, “la discussione si è focalizzata sugli alti prezzi del gas”. Si è parlato di “negoziare un corridoio per avere prezzi decenti dai nostri fornitori affidabili, di come limitare i prezzi sul mercato del gas nel suo complesso e di come contenere l’influenza del gas nella formazione deldell’elettricità. Tutto questo è stato discusso nell’ottica di avere nell’ambito della roadmap, che arriveranno...

Sul tema energetico, e in particolare suldel, è intervenuto anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha sottolineato come ogni intervento rivolto ai prezzi "sul mercato solleva ...Energia, Calenda: 'Taglio radicale', che 'per le Pmi significa in media una riduzione del 50% della bolletta elettrica e del 42% deldel' Carlo Calenda propone una misura immediata per contenere il caro - energia, non un tetto nazionale aldelma alle bollette della luce e del, da coprire con soldi ...Il lavoro si concentra, quindi, sull’emergenza energetica e sull’allarmante lievitazione dei prezzi del gas, in un quadro di sempre maggiore indipendenza dalle forniture russe. Ogni mezzo è lecito per ...PRAGA (Reuters) - I leader dell'Unione europea hanno concordato di fornire maggiori aiuti finanziari e militari all'Ucraina, ma un'intera giornata di colloqui nell'elegante castello reale di Praga non ...