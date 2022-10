Ho Bisogno di Tech | Viaggio nel futuro delle banche

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono Guido Castellano, giornalista di Panorama, da oltre 20 anniper il mondo e incontro innovatori, visionari e imprenditori. Nei podcast "Hodi" voglio raccontarvi come sarà il nostroin maniera semplice e comprensibile. Oggi il mio podcast è dedicato a unnel. Vi parlerò di conti correnti gestiti solo tramite App, carte di credito per lo smartphone, prestiti concessi in pochi secondi, pagamenti a rate autorizzati in tempo reale e soprtelli e uffici nel metaverso.

