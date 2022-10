Ferrari - La F2003-GA di Schumacher va all' asta a Ginevra

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Una delle monoposto più famose degli ultimi venti anni, quella che ha consentito all'asso Michaeldi aggiudicarsi il suo sesto Mondiale Piloti, sarà battuta all'il 9 novembre a. A offrire questo gioiello, molto ambito dai collezionisti e amato dagli appassionati, sarà una delle maison più famose del mondo, ossia RM Sotheby's. Esordio in Spagna. La monoposto, telaio numero 229, è stata utilizzata nel corso della stagione 2003, che era cominciata per la Scuderia con la vettura dell'anno prima, la F2002, aggiornata. Solo al quinto G.P. in Spagna ladecise di far esordire la-GA, le cui iniziali finali intendevano onorare la memoria del gran capo della Fiat, Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio di quell'anno. A livello tecnico, la-GA presentava ...