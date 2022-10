Dybala | “Con Mourinho parlo di più rispetto ad Allegri” | VIDEO

Per quanto riguarda il centrocampo Matic e Cristante ,Spinazzola e Zalewski sulle fasce (in attesa del ritorno di Celik dopo l'infortunio).sulla trequarti, e su questo non dovrebbe ...Dopo il gol segnato in Europa League contro il Betis Siviglia, l'attaccante della Roma, Paulo, racconta il suo rapportoJosé Mourinho ...Cala il silenzio sull’Olimpico. E’ il minuto 88 quando Luiz Henrique sigla il gol del 2 a 1 che consegna altri 3 punti al Betis (a punteggio pieno a quota 9; Roma ferma a 3). La squadra di Mourinho pa ...In Italia più di 70.000 bambini devono spostarsi in un'altra città per ricevere le cure migliori. Il dramma della malattia, il più delle volte, si accompagna al ...