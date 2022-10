Dall' Amazzonia al National Geographic - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La avventurosa storia artistica di Manuele Franceschini, regista nato a Lucca, cresciuto a Milano e poi 'emigrato' in Sud ...... video e voci, racconta la storia di Zaynab, una calciatrice in fuga'Afghanistan dei talebani. ... Il film è legato a Ama la terra, Ama te stesso,, campagna di sensibilizzazione e ... Dall’Amazzonia al National Geographic Le elezioni in Brasile hanno portato al ballottaggio Luiz Inacio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, la cui vittoria rappresenterebbe un serio rischio per l'Amazzonia e le tribù indigene. L'allarme arriva ...Gli ecosistemi del mondo che sostengono la vita, come la foresta pluviale amazzonica del Brasile, hanno una rapporto incompatibile con i governi di estrema destra, come quello degli Stati Uniti sotto ...