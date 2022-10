(Di venerdì 7 ottobre 2022) Con la formale annessione alla Federazione Russa delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson si è verificato un fatto nuovo che cambia profondamente la natura del conflitto in corso L'articolo proviene da il manifesto.

Micromega

... l'Ucraina è pronta alla controffensiva per liberarli 23 luglio - Per Zelensky unilfarebbe il gioco dei russi: potrebbero consolidare i territori 22 luglio - Ucraina, i russi stanno ...Domenica scorsa papa Francesco ha dedicato l'intero Angelus a un ennesimo, accorato appello alle parti in campo perché giungano, quanto prima, almeno a unil. Nessuna confusione o ... Cessate il fuoco Bombe russe su Kharkiv nella notte. Attaccata nella notte anche Zaporizhzhia, ci sono vittime. Zelensky, liberati tre villaggi nella regione di Kherson. Mattarella: l’aggressione brutale della Russia ...Il governatore della Campania, nella consueta diretta settimanale del venerdì, ha fatto il punto della situazione esprimendo la sua posizione sui temi di più stretta attualità ...